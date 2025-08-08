バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子初代王者・サントリーと、イタリア１部リーグ・セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャのエキシビションマッチ「ワールドチャレンジシリーズ」（１０月７〜８日、東京・有明アリーナ）の開催発表会見が８日、都内で行われた。

登壇したサントリーの栗原圭介ＧＭは「１月にペルージャとパートナーシップ契約を結んだ一環で、欧州王者を迎え、クラブ最高峰の舞台として開催する。単なるエキシビションではない。クラブ同士がグローバルに戦うことの第一歩。国境を越え、未来を共に作っていきたい。クラブの誇りと情熱をぶつけ合い、新たな価値を見いだす１戦となる。国境を越えたクラブ同士の競演が活性化することで、バレーの進化に発展していくことを願っている」と、新たな道を切り開く決意を示した。

１０月２４日開幕の大同生命ＳＶリーグ、同１９日にペルージャがセリエＡ初戦を迎える前に、プレシーズンマッチとなる。調整面でも新たな試みとなり、ペルージャの一員で臨む日本代表の石川祐希は「シーズン最初のスタートになるので、ここをきっかけに、僕自身、もっと成長したシーズンを過ごせるような１戦にしたい」と位置づけた。オンラインでイタリアから参加したペルージャのアタッカー、プロトニツキも「サンバーズは強いチームと分かっている。そのチームとシーズン前に試合ができるのが楽しみ」と、２季ぶりのリーグ制覇にも弾みをつける。

人気、実力屈指のチーム同士の夢の競演は、スケールも大きい。チケット最高額はコート上の座席で２０万円、コートサイドは１５万円、コートエンドは１０万円に設定。先月の国際大会ネーションズ千葉大会では１口１９万円の特典付きパッケージも用意されたが、それを上回る価格設定。さらに合同練習の見学、試合後にチームとの記念撮影、チームと同じホテルに宿泊できるなど、各日１２人が対象の１人１００万円のスペシャルな旅行商品も加わった。フジテレビ系で地上波放送も決まった。

サントリーの高橋藍はかねてより「バレーボールを夢のあるスポーツにしたい」と語っていた。国内外でメジャーなサッカーでは、スペイン１部の名門バルセロナが来日し、Ｊ１神戸と対戦し、大きな話題になった。バレー界を日欧でけん引する名門クラブの大きな挑戦が、国内での野球、サッカーなどのメジャー競技に仲間入りする契機となるか。