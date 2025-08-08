◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）

巨人が３月２９日のヤクルト戦（東京ドーム）以来の２ケタ得点、同２８日の開幕戦（延長１０回）の１７安打を上回る今季最多安打でＤｅＮＡに大勝。先発の山崎伊織投手は７回６安打１失点、１１０球で９勝目を挙げた。

【巨人・山崎伊織投手のヒーローインタビュー】

ー９勝目

「ありがとうございます」

ー暑いハマスタでの登板。何を意識してマウンドに

「先週やられていたので、１点でも少なく、試合を作ることに集中して頑張りました」

ー初回にいきなり先制してもらった

「３点、その後もすぐ３点、その後に４点と。野手の方に感謝です！」

ースローカーブも織り交ぜて緩急も

「先週しっかり振り返って反省して、打たれていたので何か違うことを考えて、甲斐さんとたくさん考えて。考えていきました」

ー巨人の中心としての活躍

「１か月ぐらい勝ててなかったので、久しぶりの勝利となりましたが、野手の方に感謝したいと思います」

ー次は３年連続２ケタ勝利もかかる

「２年連続（１０勝目が）最終戦になってしまっているので。早く勝てるに、こしたことはないと思いますが、まずは目の前の試合をしっかりと投げて、あまり勝ちのことは考えずに、試合を作ることを考えて頑張っていきたいと思います」

ー横浜は気温３５度。ファンへメッセージ

「今年も夏は暑いですが、これから涼しくなると信じて（笑）何とか僕たちも粘り強く頑張っていきたいと思うので、ファンの皆さんも、暑い中、応援よろしくお願いします」