µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡ÖÀè½µ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¼¡²ó¤Ï3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ËÄ©Àï
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í12¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯8·î8Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤ÏÂÇÀþ¤Î¶¯ÎÏ±ç¸î¤â¼õ¤±¤Æ7²ó6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢7·î4Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè4»î¹ç¡õ35Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨9¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿1Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¤Ï5²óÅÓÃæ10°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æº£µ¨3ÇÔÌÜ¡£DeNAÀï¤Ï¥×¥í½é´°Åê½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿2023Ç¯10·î4Æü¡ÊÅìµþD¡Ë¤«¤é7Ï¢¾¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£»³ºê¤¬DeNAÀï¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯9·î26Æü¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè675Æü¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÃæ6Æü¡£2½µÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢Áê¼êÀèÈ¯Åê¼ê¤âÆ±¤¸¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬º£µ¨ºÇÂ¿18°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤12ÆÀÅÀ¡£¶¯ÎÏ±ç¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¤¥¹¥¤¤ÈÅê¤²Â³¤±¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤À»³ºê¤Ï¡ÖÀè½µ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ä¤Ï¤¤¡£1ÅÀ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£
¡¡¡Ö3ÅÀ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤â¤¹¤°3ÅÀ¡¢¤½¤Î¤¢¤È4ÅÀ¤È¡Ä¤Ï¤¤¡£Ìî¼ê¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È½é²ó¤Ë3ÅÀ¡¢4²ó¤Ë3ÅÀ¡¢6²ó¤Ë4ÅÀ¤ÈÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿ÂÇ·â¿Ø¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡1Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï2¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Ë°ìµó6¼ºÅÀ¤·¤ÆÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè½µ¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡£ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£²¿¤«°ã¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£¹ÃÈå¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ï¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ï¤¤¡×¤Èº£µ¨¤º¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ÃÈå¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö1¥«·î¤°¤é¤¤¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìî¼ê¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë2·å¾¡Íø¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£2023Ç¯¡¢24Ç¯¤È9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤«¤é»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö2Ç¯Ï¢Â³ºÇ½ªÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢Áá¤¯¾¡¤Æ¤ë¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ä¤Ï¤¤¡¢Åê¤²¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¾¡¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¤Çµå¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤â²Æ¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡£¤Õ¤Õ¤Ã¡£¤Ê¤ó¤È¤«ËÍ¤¿¤Á¤âÇ´¤ê¶¯¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÇ®¤¤¤Ê¤«¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Ë¿¥¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£