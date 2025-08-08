世界的アクションスターのジャッキー・チェンさんが、映画『ベスト・キッド：レジェンズ』の公開初日（8月29日）に来日することが決定。30年ぶりに日本で初日舞台挨拶に出席することが発表され、2日間で11回の舞台挨拶を行う最多記録に挑戦するということです。

全世界で大ヒットを記録した映画『ベスト・キッド』シリーズ。1985年に日本で公開されたオリジナルの『ベスト・キッド』は、高校生ダニエル（ラルフ・マッチオさん）が、空手の達人ミヤギ先生と出会い、独特な修行方法で因縁の相手に勝利する姿が描かれ、2010年には、ジャッキーさんとウィル・スミスさんの息子ジェイデン・スミスさんでリメイク版が製作されました。

そして今回、オリジナル版で主役のカラテ・キッドを演じたラルフさんがスクリーンに復活し、リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキーさんと初競演を果たします。

シリーズ最新作の公開初日の29日と翌30日の2日間、ジャッキーさんは11回の舞台挨拶をファンの前で行う予定。ハリウッド俳優の初日舞台挨拶として最多となるということです。また、ジャッキーさんの日本での初日舞台挨拶は、1995年の『レッド・ブロンクス』以来、30年ぶりとなります。