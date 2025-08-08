カナダ雇用統計、雇用者数が予想外の４万８００人減 カナダドル売り反応＝ＮＹ為替



７月カナダ雇用統計は、雇用者数が４．０８万人減と市場予想１万人増から予想外の減少となった。前回値は８．３１万人増だった。正規雇用者数が５．１万人減となったことが背景。一方、失業率は６．９％と前回の水準を維持した。市場予想は７．０％だった。労働参加率は６５．２％と前回の６５．４％から低下した。



ドルカナダは本日の高値を1.3763レベルに更新。カナダ円は107.60付近から107.30台へと下落している。



USD/CAD 1.3760 CAD/JPY 107.36

