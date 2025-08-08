SKY-HI、『THE LAST PIECE』テーマ曲の“ワンショット＆ワンテイク”パフォーマンス映像公開
マネジメント／レーベル「BMSG」のCEOを務めるラッパーのSKY-HIが、最新曲「At The Last」の“ワンショット＆ワンテイク”ビデオを公開した。
【写真】『THE LAST PIECE』への想いを語るSKY-HI
「At The Last」は、今年リリース予定のアルバム『Succese Is The Best Revenge』に向けたシングル第5弾で、BMSGとTBSによるボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』のテーマ曲。プロデューサーにRyosuke "Dr.R" Sakai、作曲に中村泰輔を迎え、夢を信じることの尊さや叶え続ける生き様の美しさを、力強いオルタナティブなトラックに乗せて表現している。
映像には、世界トップクラスのダンスチーム・K famのダンサー10名とSKY-HIが出演。ワンショット＆ワンテイクで撮影され、振り付けはK famプロデューサーのKAORIaliveが担当した。ダンサーたちは理不尽や抑圧への抵抗、反骨精神を全身で表現し、SKY-HIとの共演で楽曲の世界観を立体的に描き出している。
