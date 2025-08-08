日本が難敵イランに敗戦、22得点の富永啓生が第4Q終盤に痛恨ファウルアウト…1勝1敗でグループ最終戦へ

8月8日にサウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が行われ、日本代表（FIBAランキング21位）がイラン代表（同28位）とのグループ第2戦に臨んだ。

日本はシリア代表（同71位）戦同様、テーブス海（アルバルク東京）、富永啓生（レバンガ北海道）、馬場雄大、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）が先発に名を連ねた。

ホーキンソンが3ポイントシュートでチーム初得点を挙げると、馬場が速攻から加点。その後、0－9のランを献上し、追いかける展開となった。第1クォーター開始3分39秒には吉井が2つ目のファウル。それでも、終盤に富永が3ポイントを含む連続得点を挙げ、13－16で最初の10分間を終えた。

第2クォーターは3ポイントが入り出し、前半だけで5本を沈めた富永に加え、ホーキンソンとジェイコブス晶（フォーダム大学）も成功。一時7点のリードを奪ったものの、34－34と同点に追いつかれてハーフタイムに突入した。

第3クォーターはホーキンソンのフリースローなどで得点を重ねると、残り4分13秒に馬場の長距離砲で50－46。しかし、突き放すには至らず、58－58の同点で終了した。

最後の10分間も接戦の展開。3点リードで迎えた試合終了残り3分43秒から連続得点を与えると、同2分19秒に5本の3ポイントを含む22得点を挙げていた富永がファウルアウトでコートを去った。

同1分21秒に6点差に広げられる3ポイントを献上。さらに、同33秒にターンオーバーから失点を喫し、8点差に突き放された。

70－78で試合終了。決勝トーナメント進出を決められず、10日にグアム代表（同88位）とのグループ最終戦に臨む。

■試合結果



日本 70－78 イラン



JPN｜13｜21｜24｜12｜＝70



IRI｜16｜18｜24｜20｜＝78