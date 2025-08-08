BMSGオーディション「THE LAST PIECE」4次審査通過者14人全員決定 次は擬似プロ審査【一覧】
【モデルプレス＝2025/08/08】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月8日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.07が配信され、4次審査を通過した参加者が全員発表された。
【写真】BMSG新オーディション4次審査通過者発表の様子
3次審査を突破し4人1組のクリエイティブ審査に挑んだ20人。Ep.06では、TAIKI（タイキ）、KEI（ケイ）、GOICHI（ゴイチ）、TAICHI（タイチ）、KANON（カノン）、YUTA（ユウタ）、ADAM（アダム）が審査を通過したことが発表されていた。今回のEp.07にて「天才だというふうに思いました」と歌声を絶賛されたRYOTO（リョウト）、不安に悩まされたメンタル面での課題を乗り越えたRAIKI（ライキ）、急成長にSKY-HIから「1番びっくりしました」と言われたHAL（ハル）、次は「自分全開放RUIが1番やばいです大放出回」を見たいとリクエストされたRUI（ルイ）、「歌っても踊ってもラップしてもどれもが高水準」と評されたREN（レン）、パフォーマンスに「説得力がある」と驚かれたAOI（アオイ）、歌唱には課題が残りながらも「変わっていくポテンシャルを見せ続けてくれた」と才能を見出されたKANTA（カンタ）の7人が、次の審査に進むこととなった。
惜しくも脱落となったSHO（ショウ）、KEITO（ケイト）、COTA（コタ）、KAIRI（カイリ）、YU（ユウ）、ISANA（イサナ）の6人はそれぞれSKY-HIから細かなフィードバックを経て、合宿所を去る。参加者同士の涙の別れを経て、すぐに次の審査内容が発表された。次は7人1組の擬似プロ審査。team A（KANON・RYOTO・RAIKI・HAL・RUI・REN・AOI）、team B（TAIKI・KEI・GOICHI・TAICHI・YUTA・ADAM・KANTA）それぞれ、このオーディションのために新たに制作されたオリジナル課題曲が与えられ、練習期間もプロ級の5日間という短い中でパフォーマンスを仕上げていく。
TAIKI（タイキ）
KEI（ケイ）
GOICHI（ゴイチ）
TAICHI（タイチ）
KANON（カノン）
YUTA（ユウタ）
ADAM（アダム）
RYOTO（リョウト）
RAIKI（ライキ）
HAL（ハル）
RUI（ルイ）
REN（レン）
AOI（アオイ）
KANTA（カンタ）
BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、毎週木曜日には、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送中だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ラスピ」4次審査進出者14人全員決定
3次審査を突破し4人1組のクリエイティブ審査に挑んだ20人。Ep.06では、TAIKI（タイキ）、KEI（ケイ）、GOICHI（ゴイチ）、TAICHI（タイチ）、KANON（カノン）、YUTA（ユウタ）、ADAM（アダム）が審査を通過したことが発表されていた。今回のEp.07にて「天才だというふうに思いました」と歌声を絶賛されたRYOTO（リョウト）、不安に悩まされたメンタル面での課題を乗り越えたRAIKI（ライキ）、急成長にSKY-HIから「1番びっくりしました」と言われたHAL（ハル）、次は「自分全開放RUIが1番やばいです大放出回」を見たいとリクエストされたRUI（ルイ）、「歌っても踊ってもラップしてもどれもが高水準」と評されたREN（レン）、パフォーマンスに「説得力がある」と驚かれたAOI（アオイ）、歌唱には課題が残りながらも「変わっていくポテンシャルを見せ続けてくれた」と才能を見出されたKANTA（カンタ）の7人が、次の審査に進むこととなった。
惜しくも脱落となったSHO（ショウ）、KEITO（ケイト）、COTA（コタ）、KAIRI（カイリ）、YU（ユウ）、ISANA（イサナ）の6人はそれぞれSKY-HIから細かなフィードバックを経て、合宿所を去る。参加者同士の涙の別れを経て、すぐに次の審査内容が発表された。次は7人1組の擬似プロ審査。team A（KANON・RYOTO・RAIKI・HAL・RUI・REN・AOI）、team B（TAIKI・KEI・GOICHI・TAICHI・YUTA・ADAM・KANTA）それぞれ、このオーディションのために新たに制作されたオリジナル課題曲が与えられ、練習期間もプロ級の5日間という短い中でパフォーマンスを仕上げていく。
◆「THE LAST PIECE」4次審査通過者（放送順）
TAIKI（タイキ）
KEI（ケイ）
GOICHI（ゴイチ）
TAICHI（タイチ）
KANON（カノン）
YUTA（ユウタ）
ADAM（アダム）
RYOTO（リョウト）
RAIKI（ライキ）
HAL（ハル）
RUI（ルイ）
REN（レン）
AOI（アオイ）
KANTA（カンタ）
◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」
BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、毎週木曜日には、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送中だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】