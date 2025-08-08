◇アジアカップ 1次リーグB組 日本70ー78イラン（2025年8月8日 サウジアラビア・ジッダ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の2戦目でイラン（同28位）と対戦。第4Qまで勝負のわからない展開だったが、チーム最多22得点を記録していた富永啓生（24＝レバンガ北海道）が5ファウルで退場。そこから流れが変わって2連続3Pシュートを決められて競り負けた。次戦は決勝トーナメント進出を懸けてグアム（同88位）と対戦する。

1次リーグの“大一番”となるイラン戦は、前戦と変わらないテーブス海 (26＝A東京)、ジョシュ・ホーキンソン(30＝SR渋谷)、馬場雄大（29）、吉井裕鷹(27＝三遠)、富永の5人がスタメンに名を連ねた。

第1Qは序盤にホーキンソンの3Pシュート、馬場のレイアップシュートで連続得点を挙げた。その後はなかなかシュートを決めきれない時間もあったが、相手に食らいついてこのクオーターは13―16と3点ビハインドで終えた。

第2Qは富永が大暴れした。開始早々にトップからステップバックの3Pシュートが口火となった。残り7分20秒にディープスリーを沈めた。さらに接戦の中で残り3分27秒から2連続3Pシュートを決めてチームをけん引した。チームは34ー34の同点で前半を終えた。

第3Q開始早々に2―7のランで一気に突き放された。しかしその後は、ホーキンソンを中心に得点を重ねて接戦の展開に戻して、このクオーターも58―58と同点で終えた。

勝負の第4Q。開始早々に攻撃でミスを連発して相手にリードを許す展開となった。その後は、残り6分40秒で馬場の3Pシュートで同点に追いついた。さらに残り5分23秒で相手の反則を誘いながらレイアップシュートを決めて3点プレーを成立させた。

しかし終盤に富永が5ファウルで退場。富永は悔しさを爆発させていた。そこから流れが変わって2連続3Pシュートを許してしまい、一気に突き放されて今大会初黒星を喫した。

チーム最多は5本の3Pシュートを決めた富永が22得点。続いてホーキンソンが20得点17リバウンドと2戦連続のダブルダブルをマークした。

チーム全体ではリバウンドで相手の「32」に対して、日本は「39」とリードした。しかし17ターンオーバーが響いて敗戦につながった。

この結果を受けて1次リーグ1勝1敗。日本の準々決勝進出は持ち越しとなった。次戦は10日に決勝トーナメント進出を懸けてグアムと対戦する。

▼富永啓生 大事な場面で退場してしまって、最後コートに立てていなくて、申し訳ない。どうしても3Pシュートで貢献したいと思っていた