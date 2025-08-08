¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡¡³¤ÌîæÆÂÀ¤Ë£³ÇÔÌÜ¤â¶¯µ¤¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ë¤·¤í¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£¸Æü²£ÉÍÂç²ñ¤Î£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤¬³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿³¤Ìî¤È¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£²£°Ê¬²á¤®¤À¡£¸åÆ¬Éô¤Ø¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é£Ð£ì£õ£ó¡¡£Õ£ì£ô£ò£á¡ÊÊÑ·¿¥Á¥¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¡Ë¤ËÊá³Í¤·¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤«¤é¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤òÈ¯¼Í¡£¤µ¤é¤Ë£Ó£å£ã£ï£î£ä¡¡£Ãh£á£ð£ô£å£ò¡ÊÊÑ·¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥º¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ç¤Ê¤·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤â¥é¥ê¥¢¡¼¥ÈÏ¢È¯¤«¤é£Ó£å£ã£ï£î£ä¡¡£Ãh£á£ð£ô£å£ò¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢ÃÝ²¼¤Ï¤³¤ì¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¿âÄ¾Íî²¼¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇºÆ¤Ó¹¶Àª¤Ë¡£¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤éºÆ¤Ó¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤ò£Ó£å£ã£ï£î£ä¡¡£Ãh£á£ð£ô£å£ò¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤ÆËü»öµÙ¤¹¡£ÄËº¨¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃÝ²¼¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î¾¡¤Á¤À¡£¤ªÁ°¤¬¾¡¼Ô¤À¡×¤È³¤Ìî¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡Ö²¶¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Äº¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£À¤³¦¤ÎÄº¾å¤ò²¶¤Ï°ÕÌ£¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡©¡¡£µÇ¯¸å¡¢£±£°Ç¯¸å¤Ï¤ªÁ°¤Ï²¼¤«¤é²¶¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡Ø²¶¤Ï¤¢¤ÎÃÝ²¼¤Ë¤¿¤Ã¤¿£±²ó¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ëý¤·¤í¡×¤Èà³Ê¤Î°ã¤¤á¤ò¶¯Ä´¡£
¡Ö¤ªÁ°¤¬¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ë¤·¤í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤è¤â¤ä¤ÎÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡¢ºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£±£³Æü¡¢ÉÍ¾¾¡Ë¤ÇÆ±¤¸¤¯£µ¾¡£³ÇÔ¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¡£