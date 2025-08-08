超特急、ニューシングル「NINE LIVES」発売決定！アリーナツアー『EVE』の映画化＆新ツアー開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「NINE LIVES」は、クールでグルーヴィーなダンスミュージックに超特急らしいユーモアや遊び心を散りばめた一曲！

超特急が9月24日に22枚目シングル「NINE LIVES」をリリース、新アーティスト写真も公開した。

ニューシングル「NINE LIVES」のテーマは“Cat has NINE LIVES.”「猫に九生あり」という困難な状況を何度も乗り越えてしぶとく生き抜く力を表すことわざと、“9人組グループ”超特急を重ねたタイトルで、クールでグルーヴィーなダンスミュージックに超特急らしいユーモアや遊び心を散りばめた一曲となっている。

カップリングには、超特急が得意とする盛り上がり必至ののダンスチューンと、ボーカルふたりの声が映えるミディアムバラードが収録される。

また完全生産限定盤には、TikTokで配信される、それぞれの人生の一部を描いたショートドラマのディレクターズカット版9本とそのメイキングを収録。60ページのフォトブックも同梱される。リリースを記念した特典会も開催予定で、詳細は後日発表される。

そして、今回のシングルの解禁にあわせて、8月8日にファイナルを迎えた最新アリーナツアー『EVE』の映画化が決定、11月7日から全国公開される。

タイトルは『超特急 The Movie RE:VE』。ツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナの2日間を含め、全国4都市を巡った、グループ最大規模のツアーが映画を通して蘇る。

さらに、早くも次のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL?』の開催も発表。

熊本のグランメッセを皮切りに、横浜アリーナ、大阪城ホール、Aichi Sky Expo、あなぶきアリーナ香川と巡り、国立代々木競技場第一体育館でファイナルを迎える。

リリース情報

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「NINE LIVES」

ライブ情報

BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026-2027 “REAL?”

11/29（土）熊本・グランメッセ熊本

11/30（日）熊本・グランメッセ熊本

12/17（水）神奈川・横浜アリーナ

12/18（木）神奈川・横浜アリーナ

12/26（水）大阪・大阪城ホール

12/27（木）大阪・大阪城ホール

[2026年]

01/10（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知国際展示場）ホールA

01/11（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知国際展示場）ホールA

02/07（木）香川・あなぶきアリーナ香川

02/08（金）香川・あなぶきアリーナ香川

02/20（木）東京・国立代々木競技場 第一体育館

02/21（金）東京・国立代々木競技場 第一体育館

「NINE LIVES」特設サイト

https://bullettrain.jp/22ndBT_NINELIVES/

ツアー特設サイト

https://bullettrain.jp/real/

超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp