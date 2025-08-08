SKY-HI、オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』テーマ曲のOne Shot ＆ One Take映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ダンスチーム・K famのダンサー10名とSKY-HIが、ワンショット・ワンテイクで撮影！

SKY-HIが、最新曲「At The Last」のOne Shot ＆ One Take Videoを公開した。

「At The Last」は、今年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾で、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲。

今回公開された映像では、多彩な表現力と卓越したダンススキルで唯一無二のダンス作品を作り出す世界トップクラスのダンスチーム・K fam（ケイ ファム）のダンサー10名とSKY-HIが、ワンショット・ワンテイクで撮影したパフォーマンスを楽しめる。

振り付けは、K famのプロデューサーであり、世界レベルのダンスコンテストに出場しつつ、宝塚歌劇団をはじめとした数多くのミュージカルやCMでの振り付けを手掛ける、日本一の振付師 KAORIaliveが担当した。

理不尽や抑圧、苦悩や葛藤に対する抵抗と、そこへの反骨精神から生まれる、まさに命懸けの力強いエネルギーを、K famのダンサーたちが身体全体で表現。

SKY-HIとの息の合った共演により、楽曲の世界観はさらに深く、立体的に表現され、音楽とダンスと感情が完全に融合した映像作品に仕上がっている。

リリース情報

2025.06.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「At The Last」

『THE LAST PIECE』公式サイト

https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/