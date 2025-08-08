日経225先物：8日22時＝240円高、4万2060円
8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比240円高の4万2060円と急伸。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては239.52円高。出来高は4538枚となっている。
TOPIX先物期近は3040.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.29ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42060 +240 4538
日経225mini 42050 +230 78757
TOPIX先物 3040.5 +14 5536
JPX日経400先物 27385 +150 267
グロース指数先物 784 -1 314
東証REIT指数先物 売買不成立
