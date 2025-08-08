　8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比240円高の4万2060円と急伸。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては239.52円高。出来高は4538枚となっている。

　TOPIX先物期近は3040.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.29ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42060　　　　　+240　　　　4538
日経225mini 　　　　　　 42050　　　　　+230　　　 78757
TOPIX先物 　　　　　　　3040.5　　　　　 +14　　　　5536
JPX日経400先物　　　　　 27385　　　　　+150　　　　 267
グロース指数先物　　　　　 784　　　　　　-1　　　　 314
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース