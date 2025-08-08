2025年8月9日（土）から9月7日（日）の土日祝に、ニセコ町をぐるっと周遊できる『ニセコ周遊バス』が初めて夏期に運行します。

画像：株式会社ニセコリゾート観光協会

周遊ルートは、ニセコ駅～道の駅～ビレッジ～アンヌプリ～昆布温泉～モイワ～ニセコ駅～道の駅。ニセコ駅や道の駅ニセコビュープラザから町内を巡ることができます。また、タクシーやレンタル交通と組み合わせてより環境負荷の少ない移動でニセコ町を楽しむこともできますよ。

乗車料金は試験運行のため今回は無料！ ヒラフエリアや倶知安駅を結ぶ『ニセコバス・倶知安線』との乗り継ぎなど、ニセコエリアへの移動にも便利です。

画像：株式会社ニセコリゾート観光協会

ニセコエリアのランドマーク『羊蹄山』が緑に覆われるのもこの時期ならでは。夏のニセコ町を公共交通で楽しみましょう！

詳細情報

ニセコ周遊バス 夏期運行

運行期間：2025年8月9日（土）～9月7日（日）の土日祝（計11日間）

運行便数：3循環／日

運行区域：ニセコ駅～道の駅～ビレッジ～アンヌプリ～昆布温泉～モイワ～ニセコ駅～道の駅

乗車料金：試験運行のため今回は無料

北海道Likers編集部のひとこと

この夏は、新千歳空港や札幌駅からのシャトルバス運行、ニセコ駅の電動トゥクトゥクレンタル、夏の新しいイベントなども盛りだくさんです。『ニセコ周遊バス』を使ってニセコ町を思いっきり楽しんではいかがでしょうか。

文／北海道Likers

【画像・参考】乗車無料! “ニセコ周遊バス”の夏期運行を行います - PR TIMES

