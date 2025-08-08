自民党の両院議員総会であいさつする石破首相（左）と菅副総裁（右）ら＝８日、東京・永田町の党本部

８日の自民党両院議員総会は先月末の「懇談会」とは異なり、議決権を伴う正式協議の場。東京・永田町の党本部は緊張感に包まれた。「衆院選、東京都議選、参院選３連敗」の石破茂首相（党総裁）に対し、神奈川県関係議員は「責任を取るべきだ」などと懇談会に続いて退陣を要求。「参院選の総括が先」とする首相とは平行線のままで、混乱は長期化の様相となった。

総会は冒頭あいさつを除き非公開で行われた。出席者によると、続投する意向を重ねて強調した首相に対して責任を追及する声が相次いだ。県関係では副総裁の菅義偉元首相（衆院神奈川２区）に近い星野剛士氏（比例南関東）が早期退陣を突きつけた。

「責任を取るべき人が取らないのは組織ではない。その責任を追及する声が上がらない組織は病んでいる」─。星野氏は２００７年の参院選で敗れた安倍晋三首相を痛烈に批判した石破氏の発言を引用。為政者の言葉は重く、取り返しがつかないとする格言「綸言（りんげん）汗の如（ごと）し」に触れ、「いま一度、しっかりと受け止めて自身の出処進退を考えるべき」と訴えたという。

自ら発言しなかった牧島かれん氏（１７区）は総会後、星野氏らの退陣要求を聞いて「同じ意見の方には賛同の意思を示した」と述べ、結束する考えを明かした。出席した新人の脇雅昭氏（参院神奈川選挙区）は「選挙戦では自民党への厳しい視線を実感した。一刻の猶予も許されない」と指摘。「国民から見える形での検証や再生を急がなければならない」と見据えた。