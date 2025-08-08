夏の定番キターーーッッ！【マクドナルド】ハワイアンなパケが可愛い♡「新作バーガー」

話題の商品を次々と生み出している【マクドナルド】から、ハワイに行った気分になれる！？「新作ハワイアンバーガー」が登場！ 食べてみる価値あり！ の2商品をピックアップしました。

リニューアルして再登場！「肉厚ビーフ チーズロコモコ」

最初にご紹介するのは、@ftn_picsレポーターHaruさん激推しの「肉厚ビーフチーズロコモコ」。以前販売されていたものよりも、特製ハワイアンバーベキューソースのビーフエキスを増量して、よりコクのある味わいにリニューアルしたのだそう。バンズには粉チーズがまぶされていて、パティはしっかり肉厚。チェダーチーズやたまごもサンドされていて、ボリューム満点な1品です。9月上旬までの期間限定商品のため、気になる方はお早めに！

パケ可愛っ！「ガーリックシュリンプ」

2品目は、ハイビスカスデザインのピンクのパッケージが可愛すぎる「ガーリックシュリンプ」。レポーターHaruさんも「こういうの待ってたーッ！」と大興奮。ぷりぷり食感のえびカツに、ロースト感のあるえびの旨みとガーリックの食感が効いたスパイシーなソースを合わせたガツンと系バーガー。暑くて食欲が落ちやすい時にも、にんにくの香り・味でパクパクと食べ進められそう。えび好き・ガーリック好きはお見逃しなく！ こちらも9月上旬までの期間限定商品です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A