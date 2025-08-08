【大雨警報】秋田県・横手市に発表 8日21:44時点
気象台は、午後9時44分に、大雨警報（土砂災害）を横手市に発表しました。
秋田県では、9日昼前まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 8日夜遅く
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 8日夜遅く
■横手市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 8日夜遅く
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 9日明け方
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 8日夜遅く
■にかほ市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 9日未明
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■井川町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
■羽後町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒