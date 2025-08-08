乃木坂46五百城茉央、ほっそり美脚のショーパンSHOT披露！夏らしさ全開グラビアで笑顔はじける

8月7日発売の「ボム」2025年9月号の表紙を乃木坂46・五百城茉央、裏表紙を金川紗耶が飾っている。

【写真】裏表紙では金川紗耶がほっそり美腕際立つノースリーブSHOT披露

「ボム」2025年9月号の表紙を飾るのは、39枚目シングル『Same numbers』発売＆真夏の全国ツアーの明治神宮野球場4DAYS直前の乃木坂46から、5期生の五百城茉央。

とにかく夏にこだわったグラビアは、涼しげな水色のノースリーブワンピースで川での水浴びからスタート。白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートに着替えては、スイカをパクリ、畳でリラックスした。

続いては室内プールへ移動して、王道のTシャツ短パンで青春の1ページ、巨大な浮き輪でプールにも浮かぶ。最後はボーダーのミニスカワンピースで湖のほとりへ向かい、観光船に乗ったり、卓球をやったりと夏の想い出作り。綴じ込み付録の両面ピンナップポスターにも注目だ。

また、裏表紙には、39枚目シングルのアンダー曲『不道徳な夏』でセンターを務める金川紗耶が登場。約3年ぶりのボムグラビアは少し大人な夏の装いで、花柄のノースリーブワンピースに、黒のタンクトップ短パンという美麗ショットを披露している。