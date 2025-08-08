◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 中日(8日、バンテリンドーム)

中日は8回まで無得点と広島の投手陣の前に好機をつかめず。しかし9回裏の土壇場から細川成也選手の2ランで同点に追いつきます。しかし延長11回の攻防のすえ、敗れました。

この日の先発はマラー投手。初回からランナーを3塁まで進めるピンチを招くも、無失点で抑えます。しかし2回、1アウト2、3塁と再びピンチを招くと、前川誠太選手の2点タイムリーを浴び先制点を献上しました。

それでもその後は状態を持ち直し無失点。広島打線を圧倒します。

しかし中日打線も、対する広島の先発・高太一投手の前に好機がつかめず。4度の三者凡退など得点につなげられません。さらに8回のマウンドに迎えた2番手・島内颯太郎投手の前にも得点があげられず、2点ビハインドのまま9回裏を迎えました。

9回のマウンドに迎えたのは、広島・森浦大輔投手。すると1アウトから岡林勇希選手がヒットで出塁し、打席には細川成也選手が向かいます。初球のチェンジアップをとらえると確信。打球はレフト方向のスタンド中段に飛び込みました。

これで試合を振り出しに戻し、延長戦に突入。すると11回に試合が動きます。この回のマウンドにあがったマルテ投手が、先頭・坂倉将吾選手の2塁打を浴びると、送りバントで進塁を許します。ここで打席に迎えた二俣翔一選手の打席で暴投が絡み、3塁ランナーが生還。広島に勝ち越しを許しました。

11回裏には広島・栗林良吏投手の前に2アウト1、2塁の好機を迎えるも決定打が出ず。ゲームセットとなりました。