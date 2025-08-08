◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 中日(8日、バンテリンドーム)

広島は中日との3連戦初戦で、延長11回に絡む攻防を制しました。プロ2度目の先発となった郄太一投手は7回無失点の好投。プロ初のスタメン起用となった前川誠太選手が先制の2点タイムリーを放つなど躍動を見せました。

2023年ドラフト2位で大阪商業大から広島に入団した郄投手は、1日の中日戦でプロ初先発を迎えました。この日を6回1失点で1勝目をあげた郄投手は、この日も先発マウンドにあがると、先頭にはヒットを浴びるも、後続を打ち取り初回を無失点で抑えます。

援護したい打線は2回、先頭・坂倉将吾選手と二俣翔一選手のヒットで1アウト2、3塁の好機を迎えます。ここで打席に向かったのは7月末に支配下契約を勝ち取り、これがプロ初スタメンとなった前川誠太選手。対する中日の先発・マラー投手の2球目のストレートをとらえ、左中間方向のフェンス手前に落ちる2点タイムリーとしました。

2点の援護をもらう中で、郄投手は好投を継続。2回以降を2イニング連続で三者凡退にするなど、7回までに浴びたヒットはわずか3本。93球を投げて、奪三振5、無失点と圧巻の好投を披露しました。さらに8回のマウンドにあがった2番手・島内颯太郎投手も無失点に抑えます。

しかし打線も以降得点をあげられず迎えた9回。森浦大輔投手が1アウトから岡林勇希選手のヒットを浴びると、続く細川成也選手に痛恨の同点2ランを浴びます。

そのまま試合は延長戦に突入。迎えた11回、先頭・坂倉将吾選手の2塁打から好機をつかむと、送りバントでランナーを進め、1アウト3塁から相手の暴投の間に1点を勝ち越します。この裏を栗林良吏投手が抑え、勝利しました。