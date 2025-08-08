全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。

新潟県勢は、相撲団体で、海洋が予選１回戦を突破した。

ナラントヤー・フセルバートル選手（海洋３年）

異なる選手と３度対戦し、２勝した選手がトーナメント戦に進出できる相撲個人戦予選。１勝１敗で迎えた３回戦では、行司の合図と同時に相手に迫り、５秒もたたずに相手を突き出した。静かに土俵を下りると、「ようやく次からが本番」と冷静に次を見つめた。

モンゴル出身。同国を訪れた田海哲也監督に誘われ、中学３年だった２０２２年５月、単身で来日した。同６月には、海洋出身で今年５月に横綱に昇進した大の里関から約３週間、すり足などの基礎的な稽古を受けた。「強くて優しい良い人」。大の里関はその時から憧れの力士になった。

異国の地での生活に、当初は食も合わず、寂しい思いをすることも多かった。稽古も想像以上に過酷だった。しかし、やめたいと思ったことは一度もなかった。「あの人（大の里関）みたいな強い力士になりたい」。強い思いでくじけることなく相撲に向き合い続けた。

来日当初は９０キロ台だった体重を、ご飯の量を増やすことやウェートトレーニングなどで１５０キロ台まで増やし、１７０キロのベンチプレスを挙げられるパワーを付けた。稽古の成果は、総体の県大会で全勝優勝するという形で表れた。

１回戦は「想定外だった」という敗戦。しかし、焦ることなく敗因を分析し、２回戦、３回戦は危なげなく勝ちきった。「明日からも一つ一つ集中し、悔いのない相撲を取りたい」と活躍を誓った。（藤川泰輝）