息子の万引きで逆ギレ「証拠はあるんか！」怒鳴る客に店員は｜子どもが万引きしたら親はどうする？【ママリ】

この物語は、作者・さやこ(@sayakonosayako)さんが過去に経験した実話をもとに描かれています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『子どもが万引きしたら親はどうする？』第5話をごらんください。

コンビニでアルバイトをしていたさやこさんは、店内で万引きをしている男の子を見つけました。万引きした商品の代金を母親が支払い、事件は収束と思いきや、今度は男の子の父親が怒鳴り込んできて…。

©sayakonosayako

©sayakonosayako

©sayakonosayako

©sayakonosayako

©sayakonosayako

万引きをした男の子の父親は、やってくるなり威圧的な態度でさやこさんを怒鳴りつけました。



「自分の子どもは悪くない」という父親の思い込みだったのかもしれませんが、一方的に怒鳴りつける態度は決していいものではありませんね。

Ⓒ警視庁

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）