ローランドのリズムマシーン「TR-808」通称「ヤオヤ」は、発売から40年以上経ったいまも多くのアーティストや音楽ファンから支持される伝説の名機です。

毎年8月8日は「808 DAY」とされ、TR-808を祝すイベントが世界各地で行なわれたり、SNSでは808を使った曲がシェアされるなど、今もなおその人気は衰え知らず。

そもそも「808」って何？

「TR-808」は、大阪創業の楽器メーカー、ローランドが1980年に発売したアナログリズムマシーン。販売期間は1983年までのわずか3年間で、当時は1万2000台しか売れませんでしたが、のちに海を渡り、80年代末から盛り上がり始めるクラブシーンなどを背景に、リバイバル的に評価を得ました。

そしてヒップホップやハウス、テクノなどのジャンルでは欠かせないサウンドとなり、今日までその人気を保ち続けています。

また後続の「TR-909」、ベースライン用シーケンサー「TB-303」などの姉妹機も、楽器が音楽のジャンルそのものを生みだしていくきっかけになっていきました。

ちなみにですが、ローランドの創業者である梯郁太郎氏は、今や世界の共通言語となった通信規格「MIDI」も発案。2003年にはこの発明による音楽業界の貢献を讃えられ、日本人個人として初めて、テクニカル・グラミー・アワード賞を受賞しています。

独特なパーカッションの音が魅力

808の魅力のひとつは、充実したパーカッションの音色と言われています。ハイハットやスネア、リムショット、キック、カウベルなど16種類のサウンドは、他社のリズムマシーンにも真似されるほどの人気の音色でした。

特にハンドクラップは808ならではの音で、廉価モデルとして発売された「TR-606」にはハンドクラップが入っておらず、結果として808がさらに多くのユーザーの支持を集めることになりました。

「808」で作られた曲のプレイリスト

TR-808を使った楽曲は数知れず、実は誰しもがその音色を一度はどこかで聞いたことがあるはず。マイケル・ジャクソンの『Beat it』や、ピコ太郎の『PPAP』も808から生まれた楽曲です。

発売当初は評価が得られなかったものの、今では多くの音楽ジャンルで欠かすことのできない「リズムマシーンの名機」となった808。そんなストーリーにもグッときますね。

