「ＤｅＮＡ２−１２巨人」（８日、横浜スタジアム）

巨人打線が先発野手全員安打、今季最多１８安打の爆発を見せ、今季２度目の２ケタ得点を挙げる勝利で、勝率を５割に戻した。

試合後、阿部監督は「逆に何もないんだけど」と苦笑いしつつ、「こういう大味な試合の後の方が大事だから、みんな忘れて明日もう１回頑張ってほしい」と引き締めた。

打線は初回１死から佐々木の中前打を起点に２死二塁とし、キャベッジがバットを折られながら左前へと落とす適時打で先制。さらに２死満塁となって、リチャードの左前への２点適時打で、ＤｅＮＡ先発の好投手・ジャクソンから計３点を奪った。１週間前の対戦では、ジャクソンから二回に２点を奪いながら追加点を挙げられず逆転負けした巨人。だが、この日は１死満塁から丸の右犠飛、続く佐々木の右中間フェンス直撃の２点三塁打で計３点を追加。さらに六回も２番手・若松を攻めて６安打集中して４得点で、開幕２戦目の３月２９日・ヤクルト戦以来となる２ケタ得点を記録だ。その後も止まらず、今季最多だった開幕戦の３月２８日・ヤクルト戦での１７安打を上回る今季最多安打を記録した。