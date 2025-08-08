義母が作ってくれたお弁当「ゾッ」一緒に入っていた黒い塊の正体は？【ママリ】

義母が置いたお弁当を、会社の昼休憩で開けてみることにしたツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『物が無くなる家』第28話をごらんください。

そこには、今回の同居解消のきっかけとなったガトーショコラが入っていたのです。深い意味は無いかもしれませんが、義母の本性を知ってしまってからは恐怖を感じます。そして、さらに目を疑う物が入っていて…。

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

そえられていた手紙には、嫁に対する過度の期待が…。今まで口にしなかったぶん、かなり強い口調で書かれていました。



そして最後には「意地をはっていないで同居を続けなさい」の一文。結局、最後の最後まで義母は物を盗ったことを謝ることはありませんでした。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）