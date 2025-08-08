デスクトップがごちゃごちゃだと、パソコンの動作は重くなる？ 専門家に聞いた
気付いたらノートパソコンのデスクトップがごちゃごちゃになってしまっていた……。こんな経験がある人も少なくないはず。そのままにしていた場合、パソコンの動作に影響する可能性はあるのでしょうか。
「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が解説していきます。
（今回の質問）
デスクトップがごちゃごちゃだと、パソコンの動作は重くなりますか？
（回答）
デスクトップがごちゃごちゃの場合でも、それが原因でパソコンの動作が遅くなることは基本的にないです。ただし、パソコン内にファイルが多くあることが原因で、動作が遅くなることはあり得ます。
どういうことなのか、以下で詳しく解説します。
デスクトップはパソコンのフォルダの一部であり、ここにファイルを置いているだけ、と考えられるからです。ぐちゃぐちゃのデスクトップの中からファイルを探すのに時間がかかって、パソコン操作に時間がかかるくらいでしょうか。
例えば、ストレージの容量が256GBのパソコンなら、おおむね20から50GBくらいの空き容量が最低限の目安。10〜20％程度の空き容量は常に確保しておきましょう。
また、動作には関係しないものの、デスクトップ画面は定期的に整理して見た目をきれいにした方が、使い勝手は良くなると思います。パソコンの空き容量を確保とあわせて行うとよいでしょう。
この記事の筆者：上倉 賢
PC（パソコン）のニュースサイトがほとんどなかった10数年以上も前から、個人でノートパソコンに関する情報をWebで発信し続けている。それをきっかけに、現在はノートパソコン専門ライターとして活躍。新聞や雑誌などでもノートパソコン選びの執筆を行っている。
(文:上倉 賢)
