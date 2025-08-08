MADDENの新作キャップ！クラシック×現代デザインのコラボモデル

アメリカのカジュアルブランドMADDENとボールキャップ専門ブランドCOOPERSTOWN BALL CAPが、2025年8月9日「野球の日」に初のコラボキャップを公式オンラインストアで発売開始。クラシックな1860年代スタイルを忠実に再現しつつ、MADDENの洗練されたロゴ刺繍がアクセント♡丈夫で長く愛用できる“MADE IN USA”の品質が魅力です。

MADE IN USAが誇る確かな品質と耐久性

今回のコラボモデルは、希少なアメリカ製にこだわった一点。タフな作りは使い込むほどに味わいが増し、自分だけの風合いが楽しめます。

毎日かぶっても色あせにくく、アウトドアからタウンユースまで幅広いシーンにぴったり。長く愛せる一品です。

1860年代のクラシックスタイルを忠実に再現

少年たちが被っていた1860年代のオールドボールキャップを再現。短いつばと丸みのあるクラウンが特徴的で、ヴィンテージ感たっぷり。

MADDENのシンプルなロゴ刺繍がさりげなく映え、現代のファッションにも自然と馴染みます。

使いやすい3色展開でどんなコーデにもマッチ

カラーはブラック、ネイビー、そしてヴィンテージ風のストーン×ネイビーの3色。どれも洗練された色味で、シンプルなコーディネートにプラスするだけでおしゃれ度アップ♡

この秋のスタイルのアクセントに最適です。価格は7,700円（税込）、数量限定なのでお早めに。

【MADDEN×COOPERSTOWN BALL CAPで大人のカジュアルを楽しもう】



クラフトマンシップあふれるMADDENとCOOPERSTOWNのコラボキャップは、クラシックなデザインと現代的なセンスが絶妙にマッチ。数量限定のため気になる方は公式オンラインストアをぜひチェックして♡

期間限定クーポンも見逃せません♪おしゃれなキャップで秋のスタイルを格上げし、毎日のコーデに彩りをプラスしましょう。