¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×Ç¯¾åÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é17Ç¯¡Ä¾®³Ø¹»»þÂå¤Ï³¤³°À¸³è¡¦38ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬·òºß¡×¡ÖÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÎÈþ¿Í¡×
15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òË¬¤ì´¶Æ°¤¹¤ë»Ñ
¡¡2008Ç¯¤ËÇ¯¾åÇÐÍ¥¤È·ëº§¤·¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë38ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°£Ø¤Ç¡¢È±¤ò·ë¤¤¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹áÄÇÍ³±§¡£
¡¡¾®³Ø¹»6Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò15Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬Ìä¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤ÇµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ëÍÍ»Ò¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºß½»»þ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë»×¤ï¤º´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÎ©ÂÎÅª¤ÇÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÎÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹áÄÇ¤Ï2008Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼(49)¤È·ëº§¡£11Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢14Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢16Ç¯¤Ë»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£