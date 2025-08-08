¡Ö¼¡½µÍ½¹ð¥ä¥Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¹ÈÇò²Î¼ê¤¬Ä«¥É¥é¤Ç¤Ä¤¤¤Ë!?à²Î¾§»Ñá¤ËSNSÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê!¡Ö¤Þ¤¸¤Î¤Þ¤¸¤Î¤Þ¤¸¤Ç²Î¤¦¤Î!?!?¡×¡Ú11Æü¤«¤é¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û
¡Ö¼»ÅÊ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¿ó¤òÎå¤Þ¤·¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè20½µ¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤Ç¤Ïà¤¢¤ÎÌ¾¶Êá¤ÎÁÏºîÈëÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡Ä¡£
¡¡¡ã°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡¡¤Î¤Ö(º£ÅÄ)¤È¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤¬·ëº§¡½¡£»°À±É´²ßÅ¹¤ÎÀëÅÁÉô¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤éàÌ¡²è¤òÉÁ¤¯áÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¿ó¤Ï¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ÈÌ¾¾è¤ëÀÄÇ¯(Âç¿¹¸µµ®)¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Å·ºÍÌ¡²è²ÈŽ¥¼êÖº¼£Ãî(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´Æâ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼»ÅÊ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¿ó¤Ï¡¢¿ë¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡Âè19½µ¤¬½ª¤ï¤ê¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¡ÖËÍ¤¬¤½¤Î»í¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤ò¤Î¤»¤ë¤ó¤Ç²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÂ©´¬¤¯¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤Î»Ñ¤¬¡£Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤¿¿ó¤¬¶ìÇº¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¼¡½µÍ½¹ð¤ä¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡×¡ÖÍè½µ¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÍ½¹ð¸«¤¿¤±¤É¤¤¤»¤¿¤¯¤ä²Î¤Ã¤Æ¤ë!?!?¤Þ¤¸¤Î¤Þ¤¸¤Î¤Þ¤¸¤Ç²Î¤¦¤Î!?!?¡×¡Ö¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î²Î¾§¥·¡¼¥óÁá¤¯´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥»¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È2023Ç¯Ž¤24Ç¯¤ÈNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÂç¿¹¤Î²Î¾§»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£