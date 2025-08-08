陸上の世界選手権東京大会開幕まで、13日で1カ月となる。東京での開催は1991年以来で、当時の大会には森下広一さん（57）＝旭化成、現トヨタ自動車九州監督＝が男子1万メートルで出場し、日本人トップの10位に入った。森下さんは世界のトップ選手と戦った貴重な経験を生かし、92年のバルセロナ五輪男子マラソンでの銀メダル獲得につなげた。34年前の大舞台を「決断の大会だった」と振り返る。（以下敬称略）

◇ ◇

徐々に盛り上がっていくスタジアムの熱気を、確かに感じ取っていた。男子1万メートル決勝。後方にいた森下は4000メートル付近から猛然と追い上げ始めた。

「順位が上がるたびに、すごい歓声があった。それに乗せられた」

持ちタイムで勝る海外勢に対して序盤は無理せず、後方から落ちてくる選手を拾う作戦だった。6000メートル付近で9位グループに追いつき、7000メートルで前を吸収して8位集団に。8位入賞を目指して気力を振り絞ったが惜しくも届かず、28分13秒71の10位。日本人最上位の成績に「精いっぱいやった」と悔いはなかった。一方で、自身の限界も突きつけられた。

「世界との力の差をもろに感じた。やっぱり、トラックでは戦えないなと。諦めたというか、駄目だなということがはっきり分かった」

それから6日後、大会最終日の9月1日。森下は国立競技場のスタンドにいた。男子マラソンを観戦し、旭化成の先輩、谷口浩美の金メダルの瞬間を見届けた。人のレースを見て感情を表に出すことは少なかったが、この時は珍しく喜びが表情に出たと記憶している。

「谷口さんのメダルもうれしかったけど、マラソンなら自分も戦えるんじゃないかと思えたことがうれしかった」

もともと翌年のバルセロナ五輪はマラソンでの出場を狙うつもりだった。東京大会が開催された91年は、2月の別府大分毎日に出場。当時の初マラソン最高記録で優勝していた。谷口の練習内容や性格は知っていたし、競い合って勝つこともあった。

「五輪はマラソンで出場を狙うだけで、メダルを取れるとは思っていなかった。谷口さんの金メダルを見て、自分もメダルを取れるかもしれないと思えた」

トラックでの限界と、マラソンへの手応え―。森下にとってはまさに「決断の大会だった」。目標をバルセロナ五輪男子マラソンへの「出場」から「メダル獲得」に上方修正した。

92年2月には、選考レースだった東京国際に臨んだ。世界選手権とコースが重なる大会で、勝負どころ39キロ付近の上り坂で訪れた。

谷口が世界選手権で仕掛けたのと同じ地点。森下はロングスパートを狙った中山竹通（ダイエー）に食らいついた。「谷口さんが口を開けて走っていたなと思って、まねをした」。苦しい時間を我慢して並走を続け、最後は得意のトラック勝負で振り切った。なぜ、谷口の顔が思い浮かび、まねをしたのか。

「勝った人のまねをすることで、プラスのイメージを持ちかった。自分には最後の（トラックでの）スパートで離すところの力しか持ってなくて、今はためておきたいという時に、何でもいいから力が欲しかった。自分にとってプラスになることを見たり、耳にしたり、体感して、考えられる。そんな頭を持っておかないといけない」

明確にメダル獲得をイメージして臨んだバルセロナ五輪は、大本命だった先輩の谷口も上回って銀メダルに輝いた。

引退後にトヨタ自動車九州の監督となり、2度目の日本開催だった2007年の大阪大会男子5000メートルには、所属選手の三津谷祐が出場。所属選手たちも現地で観戦させた。

「百聞は一見にしかず。直接見せることで気持ちや考え方のレベルアップにつなげていきたい。自分が91年に感じたので」

今回は合宿地でテレビ観戦の予定だが、34年前の自分のように、学び得た経験を飛躍への糧としてほしいと願っている。（伊藤瀬里加）