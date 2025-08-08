参議院選挙の大敗を受けて行われた自民党の両院議員総会で、石破首相は改めて続投への意欲を示しました。参加者からは総裁選挙を前倒しして行うよう求める声が多く上がり、党の総裁選管理委員会で検討することが確認されました。

総会の冒頭、石破首相は参議院選挙の大敗について陳謝した上で、アメリカとの関税協議の対応などを挙げて「日本国に引き続き責任を持って行く」などと続投への意欲を示しました。

一方、出席した議員からは辞任を求める声や、総裁選の前倒しを求める声が相次いだということです。

これを受け、総裁選を前倒しして行うかどうか、党の総裁選管理委員会で検討することが決まりました。

石破首相

「それぞれのご意見というものを真摯に受け止め、これから先、いろいろと参考にし、それを重視してまいりたいと思っております」

自民党の党則では、総裁選を前倒しして行うには、党に所属する国会議員と都道府県連の代表者を合わせて過半数の要求が必要とされています。

自民党執行部のひとりは「まだ何も決まっていない」と述べる一方、複数の議員が「開催される流れだろう」との見方を示しています。