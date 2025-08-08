全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。

富山県勢は、アーチェリー女子団体で、桜井が３位に入った。

バド女子シングルス 安村紗来選手 富山国際大付１年

３回戦の対戦相手は、３月の全国高校選抜大会を制した東谷悠妃選手（青森・青森山田３年）。「ミスしなければ互角のプレーができる」と自分に言い聞かせるようにしてコートに立った。

第１ゲームは先取されたが、ラリーで相手のミスを誘い、後方からのショットで得点する「得意パターン」で第２ゲームを２５―２３でもぎ取った。勢いに乗った第３ゲームも２１―１９で奪い、「高校女王」を破った。

小学１年生から始めたバドミントンだが、中学３年時の全国大会では初戦敗退。守備中心だった試合運びに、高校入学後は新たに攻撃型プレーを取り入れた。「今の自分がどれだけ通用するのか楽しみ」。胸を高鳴らせて総体に臨んだ。

この日の５試合目となった準々決勝では、疲れのため試合中に両足をつるアクシデントに見舞われるなど、思うようなプレーができず敗れた。最後は悔しい結果になったが、それでも「自分のラリーが通用することが分かった。来年は優勝を目指す」と再び総体の舞台に戻ってくることを誓った。（高城琴音）