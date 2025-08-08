日本テレビ「ニノさんとあそぼ」が８日放送され、ゲスト登場した大河主演女優の姿が、ネットで話題になった。

広場に出演メンバーが集まり、二宮和也が友人ゲストを呼び込む際に「みなさん日本だけだと思ってません？ハリウッドもあるしね」と意味深顔で笑い、「えっ！？」と声をあげると、吉高由里子が「入りづらいわ！！」と怒りながら駆け込んできた。

２０１１年に映画「ＧＡＮＴＺ」で初共演。陣内智則は「（二宮と）めちゃくちゃ仲良しですよね。エレベーターの中でもね、ずっーとニノの足を踏んでんねん」と明かした。吉高は、二宮に恋愛的に意識したことは？と聞かれると「ええっーと…１ミリもないでーす！」と笑わせた。

美白顔に少しピンクが入った金髪を前におろしたスタイル。

ネットでは「誰だかわからんかった」「吉高由里子が可愛すぎる」「前より気持ちふっくらした吉高由里子が可愛い」「デートしたいんだけど」「マジで可愛い」「３７歳に見えない」「眼福すぎる」と反応する投稿が集まった。