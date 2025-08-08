826aska¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
826aska¤¬¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù¤ò10·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
YouTubeÆ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬2²¯5ÀéËü²ó¡¢100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°²è¤Ï60ËÜ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦826aska¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù¤Ï3¥¿¥¤¥×¡Ê¡ÚTYPE-1¡Á3¡Û¡Ë¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËë³«¤±¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖInfinity¡×¤äCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖGrand hope¡×¤ò´Þ¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë5¶Ê¤ÈËÜ¿ÍÊÔ¶Ê¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼5¶Ê¤ÎÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È826aska¤Î¡È¸½ºß¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚTYPE-1¡Û¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¥µ¥ó¥È¥é¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»2¶Ê¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Blu-ray¡¦DVD¤Ë¤ÏMV¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÚTYPE-1¡Û¤È¡ÚTYPE-2¡Û¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉõÆþ¤µ¤ì¤ëBlu-ray¤ÈDVD¡ÊÆâÍÆ¶¦ÄÌ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢£³D¹çÀ®¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖInfinity¡×¤ÈÀÖ¡¦¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ç±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥µ¥ó¥È¥é¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡ÖÁó±ê¡×¤ÎMV2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ã¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã826aska Live Tour Remember -5th-¡ä¤Î³®Àû¸ø±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡¦¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤ä±é²Î¡¢¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¤Î±éÁÕ¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤È°áÁõ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ç¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
826aska¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£Amazon¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È»²²Ã¤Ç¤¤ëÆÃÅµ²ñ¡Ê»£±Æ²ñ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¡Ë¤ä±þÊçÃêÁª¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¾·ÂÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÆâ¥Ú¡¼¥¸¡¢¤â¤·¤¯¤ÏAmazon 826askaÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù
2025Ç¯10·î01ÆüÈ¯Çä
¡ÚTYPE-1¡Û
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCS-10120/B
¢£·ÁÂÖ¡§CD¡ÜBlu-ray
¢£Äê²Á¡§7,700±ß¡ÊÀÇÈ´7,000±ß¡Ë
¢£Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGL4BBG
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGMJTPY
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1199
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û¡¡
Disc-1¡ÊCD¡ËÁ´12¶Ê
¡ü826askaºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê
01¡¥Infinity
02¡¥Áó±ê
03¡¥¤Þ¤¿°©¤¤¤¿¤¤
04¡¥ÌÀÆü¤Ø ¡ÁÆÞ¤ê¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡Á
05¡¥Grand hope
¡ü826askaÊÔ¶Ê
06¡¥ÂçÅÔ²ñPART· ¥Æ¡¼¥Þ
07¡¥¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¥á¥É¥ì¡¼¡¡ÅÔ»Ô¡ÁÆ°µ¡¡Á¼çÂê
08¡¥PRIDE
09¡¥¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥é¥¤¥·¥¹
10¡¥Ashes on The Fire
<¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯>
Live Recording from¡Ø826aska¡¡Live Tour Remember -5th- ³®Àû¸ø±é¡Ù
»ª¹¾»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ 2024.11.30
11¡¥¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯ ¥á¥É¥ì¡¼¡¡
¡¡¡¡TWENTIETH CENTURY FOX TRADEMARK ¡Á NEVER AN ABSOLUTION ¡ÁSOUTHAMPTON ¡Á HARD TO STARBOARD ¡Á NEARER MY GOD TO THEE ¡Á ROSE ¡Á
UNABLE TO STAY UNWILLING TO LEAVE
12¡¥¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É ¡Á ¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¡¥á¥É¥ì¡¼
¡¡¡¡BURY THE HATCHLING / JURASSIC WORLD ¡Á Welcome To Jurassic Park
Disc-2¡ÊBlu-ray) ¡¡
01. MUSIC VIDEO¡¡Infinity
02. MUSIC VIDEO¡¡Áó±ê
03. MV Making
04. 826aska¡¡Live Tour Remember -5th- ³®Àû¸ø±é¡¡SPECIAL SELECTION
»ª¹¾»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ 2024.11.30
¡¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë!!
¢Grand hope
£ÌÀÆü¤Ø¡¡
¤Å·¾ë±Û¤¨
¥²Î·à¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¡×¤è¤êÁ°ÁÕ¶Ê
¦¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ê¥Ã¥Â¤Î»àÆ®
§¹¹¤ËÆ®¤¦¼ÔÃ£
¨µ´»¦Ââ
©»å
05. 826aska¡¡Live Tour Remember -5th- ³®Àû¸ø±é¡¡Making & Backstage¡É
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ÚTYPE-2¡Û
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCS-10121/B
¢£·ÁÂÖ¡§CD¡ÜDVD
¢£Äê²Á¡§6,050±ß¡ÊÀÇÈ´5,500±ß¡Ë
¢£Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGMPBJR
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGMGC61
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1200
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
Disc-1¡ÊCD¡ËÁ´10¶Ê¡¡¢¨¡ÚTYPE-1¡Û¶¦ÄÌ¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯½ü¤¯¡Ë
Disc-2¡ÊDVD) ¡¡¢¨¡ÚTYPE-1¡ÛBlu-ray¶¦ÄÌ
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ÚTYPE-3¡Û
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCS-10122
¢£·ÁÂÖ¡§CD
¢£Äê²Á¡§3,300±ß¡ÊÀÇÈ´3,000±ß¡Ë
¢£Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGHHSYZ
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGMKLWW
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1201
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
CD¡¡Á´10¶Ê¡¡¢¨¡ÚTYPE-1¡Û¶¦ÄÌ¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯½ü¤¯¡Ë
¡ãÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Amazon
¢£ÆÃÅµ¡ 826aska ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
Amazon¤Ç826aska¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù(10·î1ÆüÈ¯Çä)¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÊÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ôÉÕCD¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆÃÅµ²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿±þÊçÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§studio126 tokyo¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-6-9¡Ë
ÆâÍÆ¡§ÆÃÅµ²ñ¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö
¡ãÂè1Éô¡ä¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä¥µ¥¤¥ó¡õ°®¼ê²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡õ°®¼ê²ñ
¡ãÂè4Éô¡ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡Ê±þÊçÃêÁª¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê30Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡Ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â) 22:00 ¡Á 2025Ç¯9·î14Æü(Æü) 22:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ôÉÕCD¤Ï³ÆÉôÍ½ÄêËç¿ô¤¬¤¢¤ê¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµ²ñ¤Î»²²ÃÊýË¡¤ä±þÊç¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1576
Amazon 826askaÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸ https://www.amazon.co.jp/826aska/
¢£ÆÃÅµ¢ ¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆâÍÆ¡§¡Ö¥á¥¬¥¸¥ã¥± (¥é¥ó¥À¥à¤Ç826askaÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÉÕ¾¦ÉÊ)¡×
¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅö¤¿¤ë¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢TYPE£±¡Á£³¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë
100Ëç¤º¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¤ÈÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1571
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¾ðÊó
¡ã826aska Special Birthday Live¡ä
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÅìµþSHIBUYA PLEASURE PLEASURE
¡ã826aska Live Tour2025 ¡ÁInfinity¡Á¡ä
11·î01Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå SPACE14¡¡
11·î09Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ ¥á¥Ë¥³¥ó ¥·¥¢¥¿¡¼Aoi
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ ¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¡https://max5.co.jp/826aska/
