タレント・中川翔子が8日、自身のインスタグラムを更新し、亡き父・勝彦さんの墓前で、双子を妊娠していることを報告したと明かした。

中川は「今日は！どうしても行っておきたくて 谷中 常在寺の父のお墓参りに、母と行ってきました 双子の報告ができました、なんだかホッとしました」と、つづった。

さらに「父の血も、祖父や祖母、先祖代々みんなの血を引いているミラクルな双子たちを命かけて守ります！父なら、なんて言うだろうな？喜んでくれたかな？祖父にも、会わせたかったよ これは新しい感覚で、涙が出る」と続けた。

中川の父で歌手の中川勝彦さんは、94年に32歳で死去。「父が亡くなって30年以上経つけど今も全国からお墓参りにきてくださる皆様、ありがとうございます お墓に置かれたノート、コメントしてくださる気持ち 父もきっと見守っています わたしも書いてきました 次は、生まれたら連れてくるんだろうな、不思議！」とした。

出産が近づいているとあり「お腹重たくて腰が痛いし疲れやすいし なのに眠りが浅くて睡眠不足でなんなんだー でも後期はこうなんだろうな がんばろう、、」とし、大きなお腹の写真も投稿「#スイカ運んでるみたい」とつづっていた。

中川は2023年4月に同年代の男性会社員との結婚を発表。今年5月5日に第1子妊娠を発表。7月末には妊娠後期に入ったとし、その後男の子の双子であると明かしていた。