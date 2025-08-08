超特急、初のライブ＆ドキュメンタリー映画決定 史上最大規模アリーナツアーに完全密着【超特急 The Movie RE:VE】
【モデルプレス＝2025/08/08】超特急の初となるライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』が、2025年11月7日より全国公開されることが決定した。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
本作は、2025年6月より、東京、兵庫、愛知、埼玉の4大都市で実施している、超特急の史上最大規模のアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」を完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」の熱気あふれるライブパフォーマンスとその裏側を中心に、インタビューパートも織り交ぜメンバーの素顔や葛藤、それぞれの想いなどを余すことなく収録。9人体制で新たなステージへと踏み出し、進化し続けながら加速していく彼らの「今」、そして「これから」を捉えた作品になる。
8月8日は、アリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」の最終公演日。【8】という数字は、超特急、そしてファンにとっても大切な数字。メンバーを「列車」、ファンを「8号車」と呼ぶ超特急にとって、【8】が並ぶ【8月8日】に、超特急にとって“初の映画化”というビッグニュースとなった。（modelpress編集部）
◆「超特急 The Movie RE:VE」公開決定
