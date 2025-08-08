超特急、22ndシングル「NINE LIVES」リリース決定 全国6都市アリーナツアーも開催発表
【モデルプレス＝2025/08/08】9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、2025年9月24日に22nd Single『NINE LIVES』をリリースすることが決定。さらに、新アーティスト写真も公開となった。
2024年11月にリリースした21stシングル『AwA AwA』、2025年5月にリリースした2nd EP『Why don’t you超特急？』が主要音楽ランキングで4冠を達成。躍進中の超特急から放たれるニューシングル『NINE LIVES』のテーマは“Cat has NINE LIVES.”「猫に九生あり」という、困難な状況を何度も乗り越えてしぶとく生き抜く力を表すことわざと、“9人組グループ”超特急を重ねた楽曲に。クールでグルーヴィーなダンスミュージックに、超特急らしいユーモアや遊び心を散りばめた1曲となっている。
カップリングには、超特急が得意とする盛り上がること間違いなしのダンスチューンと、ボーカル2人の声が映えるミディアムバラードが収録される。完全生産限定盤には、TikTokで配信される、それぞれの人生の一部を描いたショートドラマのディレクターズカット版9本が全て収録。また、撮影のメイキングも収録、60PフォトブックもついたCD+Blu-ray 2枚+フォトブックの豪華BOX仕様。ソロ盤はそれぞれのショートドラマとメイキングが収録されたCD+Blu-rayの2枚組となっている。リリースを記念した特典会も開催予定で、詳細は後日発表される。
そして、今回のシングルの解禁に併せて、本日ファイナルを迎えた最新アリーナツアー『EVE』の映画化が発表された。タイトルは『超特急 The Movie RE:VE』。ツアーファイナルさいたまスーパーアリーナの2日間を含め、全国4都市を巡った、グループ最大規模のツアーが、映画を通して蘇る。2025年11月7日より全国公開予定。さらに、早くも次のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』の開催を発表。熊本のグランメッセを皮切りに、横浜アリーナ、大阪城ホール、Aichi Sky Expo、あなぶきアリーナ香川と巡り、国立代々木競技場第一体育館でファイナルを迎える。（modelpress編集部）
【収録楽曲】
全形態共通
M1 NINE LIVES
M2 ウインクキラー
M3 スピカ
【完全生産限定盤】
CD1枚+Blu-ray2枚+フォトブックレット（60P）
22nd SG「NINE LIVES」に因んだ9つのショートストーリー・全エピソードのメイキング映像を収録
＜Blu-ray・Disc1＞
Episode of NINE LIVES
「海辺の日向」starring KAI
「鈴の音」starring RYOGA
「my love」starring TAKUYA
「名も無き茶人は茶を点てない」starring YUKI
「花束」starring TAKASHI
「静かな青色」starring SHUYA
「ごはんだけの関係」starring MASAHIRO
「心のにおい」starring ALOHA
「拾いもの」starring HARU
＜Blu-ray・Disc2＞
Episode of NINE LIVES：Behind the Scenes
「海辺の日向」starring KAI
「鈴の音」starring RYOGA
「my love」starring TAKUYA
「名も無き茶人は茶を点てない」starring YUKI
「花束」starring TAKASHI
「静かな青色」starring SHUYA
「ごはんだけの関係」starring MASAHIRO
「心のにおい」starring ALOHA
「拾いもの」starring HARU
【通常盤】
CD1枚
【メンバーソロ盤】
CD1枚+Blu-ray1枚（各メンバーの「Episode of NINE LIVES」＋Behind the Scenes）
【夢8盤】
CD1枚+HMV限定グッズ
全10種：ソロ盤（全9種）／通常盤（1種）
※詳細は後日発表
【熊本】グランメッセ熊本
2025年11月29日（土）開場17：00／開演18：00
2025年11月30日（日）開場15：00／開演16：00
【神奈川】横浜アリーナ
2025年12月17日（水）開場17：00／開演18：00
2025年12月18日（木）開場16：30／開演17：30
【大阪】大阪城ホール
2025年12月26日（水）開場17：30／開演18：30
2025年12月27日（木）開場15：00／開演16：00
【愛知】Aichi Sky Expo（愛知国際展示場）ホールA
2026年1月10日（土）開場17：00／開演18：00
2026年1月11日（日）開場15：00／開演16：00
【香川】あなぶきアリーナ香川
2026年2月7日（木）開場17：00／開演18：00
2026年2月8日（金）開場15：00／開演16：00
【東京】代々木第一体育館
2026年2月20日（木）開場17：00／開演18：00
2026年2月21日（金）開場15：00／開演16：00
