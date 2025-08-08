timelesz松島聡、黒髪カムバック報告「おかえり」「やっぱり似合う」歓喜の声
【モデルプレス＝2025/08/08】timelesz（タイムレス）の松島聡が8日、自身のInstagramを更新。黒髪へのイメージチェンジを報告した。
【写真】松島聡、金髪から黒髪にガラリイメチェン
松島は「comeback」とコメントし、室内で黒髪にイメージチェンジした姿を披露。最近ではハイトーンヘアが定着していたなかで、艷やかな黒髪へとチェンジした。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「かっこいい」「おかえり〜！」「やっぱり黒髪似合う」「痺れた」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
