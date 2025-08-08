堂本剛、timelesz、向井理らが知育ゲームで遊びまくる！ 8.22『ニノさんSP』
8月22日19時放送の『ニノさん』（日本テレビ系）は、2時間スペシャル。古田新太・橋本じゅん・向井理の「チーム・爆烈忠臣蔵」、堂本剛率いる、若槻千夏・あのの「チーム・堂本剛」、松島聡・原嘉孝、橋本将生の「チーム・timelesz」、菊池風磨・陣内智則・ガンバレルーヤの「チームニノさん」、総勢14人が、色々知って豊かな日常を育む知育ゲームに和気あいあいとチャレンジしていく。
【写真】堂本剛、timelesz、向井理ら豪華ゲストが浴衣で登場！
超豪華ゲスト陣が「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」に挑戦。
5つの文字からおもしろい言葉を作るカードゲーム「ひらがな作文ポーカー」は、「あ」から「ん」と伸ばし棒が書かれた47枚のカードをポーカー同様に5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせてコトバを作るゲーム。2文字だけの「ワンペア」、3文字と2文字が作れれば「フルハウス」、最強の手が5枚のファイブカード。ひらめきと運が試される最強の知育カードバトルは、超盛り上がり。
他にも、「しりとり」を格闘ゲームにアップデートし、文字数分相手にダメージを与える「しりとりファイター」、さまざまなランキングを予測する「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」のゲーム企画や、「ニノさん的夏の自由研究」として、現実ではあり得ないけれど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”というワクワクする夢の世界を、専門家たちが叡智を結集させ答えを導き出すSFクイズ「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究」も。さらに、番組名物リポーターのTHE RAMPAGE・浦川翔平が挑む「世界最大級の幻の生物大捜索」など、特別企画が盛りだくさんだ。
『ニノさんSP』は、日本テレビ系にて8月22日19時放送。
