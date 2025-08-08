◇プロ野球セ・リーグ巨人 12-2 DeNA(8日、横浜スタジアム)

巨人は大量12得点でDeNAとのカード初戦に勝利しました。

巨人は前回、1日の試合で7回2得点に抑えられ敗れたジャクソン投手に対し、この日は初回から打線が奮起しました。

初回、巨人打線は相手のエラーをきっかけに2アウト2塁のチャンスを得ると、キャベッジ選手のしぶといヒットで先制に成功します。その後ヒットと四球で満塁へとチャンスを広げると、リチャード選手のタイムリーヒットで2点を追加。ジャクソン投手からいきなり3点のリードを奪います。

4回にも満塁のチャンスから丸佳浩選手の犠牲フライと佐々木俊輔選手の3塁打で3点を追加。6-1とした6回には、この回からマウンドに上がった2番手・若松尚輝投手にも容赦なく襲いかかり、4連打を含む6本のヒットで一挙4点を奪い10-1と試合を優位に進めます。

投げては前回DeNA相手に5回途中6失点で降板した山粼伊織投手が粘りの投球を披露。2回こそ3連打でノーアウト満塁のピンチを招き、内野ゴロで1点を失いましたが、その後は7回まで無失点に抑えます。

打線は7回にも2点を奪い今季最多タイの12得点をあげ、この大量リードを守り切った巨人は、DeNAとの3連戦初戦を大勝で飾り勝率5割としました。