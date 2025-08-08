【あすの天気】九州で大雨災害発生に厳重警戒 中国・四国も夕方以降は雨
【9日（土）の天気】
九州では大雨災害発生に厳重な警戒を。中国・四国にも雨のエリアが広がりそうです。
●西日本・沖縄
九州は非常に激しい雨が降り、大雨となるところがありそうです。中国・四国も夕方以降は雨が降るでしょう。近畿は晴れ間もありますが、夜は一部で雨が降り出しそうです。最高気温は大阪や鳥取で34℃の見込みです。
●東日本
各地で晴れ間がありますが、午後は天気が急変し、山沿いを中心に激しい雨の降るところがありそうです。名古屋は35℃と猛暑日に、東京などは33℃の見込みです。
●北日本
北海道は明け方にかけて雨のところがありますが、日中は天気の回復するところが多いでしょう。東北は晴れ間が広がり、山形は34℃まで上がる予想です。
【週間予報】
●大阪〜那覇
3連休明けの12日（火）にかけて雨の続くところが多く、大雨となる恐れがあります。13日（水）以降は晴れ間が戻り、大阪や鳥取で猛暑日となりそうです。
●新潟〜名古屋
10日（日）〜12日（火）は各地で雨、北陸は13日（水）まで雨が続きそうです。北陸では、すでに記録的な大雨となっているところがあるため、少しの雨でも災害発生に警戒が必要です。各地、雨で猛暑は落ち着くでしょう。
●旭川〜福島東北は10日（日）にかけて晴れ間の出るところが多いですが、11日（月）〜13日（水）頃は雨のところが多くなりそうです。この先1週間は極端な暑さはないでしょう。