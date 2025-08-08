超特急、初のドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』に完全密着したライブ＆ドキュメンタリー

超特急の初となるライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（RE:VE読み：リ・イブ）が、11月7日より全国公開されることが決定した。

本作は、2025年6月より東京、兵庫、愛知、埼玉の4大都市で実施している超特急史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』に完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。

映画の情報は、8月8日に行われた同ツアー最終公演のさいたまスーパーアリーナでのステージ上で、メンバーから会場のファンに向けてサプライズ発表。

“8”という数字は、超特急、そしてファンにとっても大切な数字。メンバーを“列車”、ファンを“8号車”と呼ぶ超特急にとって、“8”が並ぶ“8月8日”にビッグニュースが解禁となった。

『超特急 The Movie RE:VE』には、『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』の熱気溢れるライブパフォーマンスとその裏側を中心に、インタビューパートも織り交ぜ、メンバーの素顔や葛藤、それぞれの想いなどを余すことなく収録。9人体制であらたなステージへと踏み出し、進化し続けながら加速していく彼らの“今”、そして“これから”を捉えた作品となる。

超特急のあらたな一面や、ファンへの感謝の気持ちが詰まった特別な映画。ぜひチェックしよう。

映画情報

『超特急 The Movie RE:VE』

11月7日（金）より全国公開

監督：JISOO LIM、YOONDONG OH

出演：超特急

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2025, 株式会社SDR ＆ CJ 4DPLEX Japan

映画『超特急 The Movie RE:VE』作品サイト

bullettrain-themovie.jp

超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp