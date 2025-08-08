仕事メインの平日はきちんと感を貫き、休日は肌見せで冒険的なおしゃれ♪ 肩のビッグリボンが取り外せるトップスがお役立ち。ネックラインが柔らかく、オフショルにも調整できます。

オンオフ着回せる2wayトップス

着回したのはコレ！

出典: 美人百花.com

ニット\15,400/アプワイザー・リッシェ

@クライアントと打ち合わせ…肩見せリボンをオフしてシンプルなフレンチスリーブに

出典: 美人百花.com

大判スカーフのネクタイ風巻きで、シンプルなニットをお仕事らしく気品ある趣に。

[ニットを着回し]パンツ\23,100/アウディーレ スカーフ\14,300/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店) イヤリング\6,600/カリーヌ サルタン(ココシュニック新宿タカシマヤ店) 腕時計\20,900/マトウ(エイチエムエスウォッチ 表参道) バッグ\35,200/トーヴ(アンソロジー)

@ランチデート…お目立ちリボンを重ねて肌見せをレディライクに

出典: 美人百花.com

オフショル具合を調整できるから、片側のみ肩を出す洒落たアレンジに挑戦♪ 付属のリボンをプラスすれば可愛げある肌見せに。ギンガムスカートとの大人スイートな着こなしなら、彼ウケ上々♪

[ニットを着回し]スカート\6,991/クチュール ブローチ(ワールド プレスインフォメーション) イヤリング\12,100/アビステ バッグ\30,250、靴\17,600/ともにダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年8月号「レディの肌見せは2wayアイテムがちょうどいい」

撮影/屋山和樹(BIEI)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部