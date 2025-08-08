通勤に欠かせないかっちり羽織りは×ペンシルスカートでスーツライクな品格が上昇♡ ペンシルスカートの印象が相まってシゴでき感が加速！

グレーで繋げたボウタイとペンシルで一層統一感よく

出典: 美人百花.com

暑い夏のジャケットは半袖が大活躍！ モノトーンで凛とさせて。

スカート\22,000/ラ トータリテ(ラ トータリテ 有楽町マルイ店) 半袖ジャケット\5,489/ロペピクニック(ジュンカスタマーセンター) ブラウス\6,930/MISCHMASCH(ダブルエー) バッグ\6,490/カシュカシュ(アンビリオン) パンプス\33,000/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店)

ブルーペンシルを白ジャケットに効かせて清涼感を演出

出典: 美人百花.com

鮮やかなブルースカートで爽快に。シルバーバッグで遊びを効かせるのも洒落見えのコツ。

スカート\25,960/FRAY I.D ジャケット\25,300/アプワイザー・リッシェ ブラウス\17,600/ルーニィ バッグ\53,900/ジャンニ キアリーニ(ジャンニ キアリーニ銀座店) パンプス\13,200/アルテミス by ダイアナ(アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店)

サテン調のジレ×ペンシルで夏の洗練通勤を確立

出典: 美人百花.com

セットアップ対応のジレとスカートでシンクロ率を高めて通勤スタイルのこなれ感UP。

スカート\19,800、ジレ\25,300/ともにストラ リブニット\5,940/MERCURYDUO(MERCURYDUO ルミネエスト新宿店) バッグ\4,948/grove(ワールド プレスインフォメーション) ローファー\15,950/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」

撮影/志田裕也 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠 モデル/宮田聡子 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部