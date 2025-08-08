レディのマストアイテムとさえ言える、アンテプリマのミニアトゥーラ。華やかな見た目はもちろん、おでかけにちょうどいいサイズ感で使い勝手も◎！ ということで、豊富なカラバリを生かしたシーン別のおすすめコーデをご紹介。ここでは、夏の旅行コーデをピック。

旅行×アンテプリマ ミニアトゥーラ

出典: 美人百花.com

ショルダーチェーンで肩にかければ、両手が空いて身軽に♪ 爽やかなシルバーが夏向きでモノトーンコーデにも程よく映える。

出典: 美人百花.com

バッグ\50,600/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) Tシャツ\5,940/31 Sons de mode(ダブルエー) スカート\12,100/BayBee ネックレス\22,000/フィリップオーディベール(アンタイトル) 帽子\19,580/CA4LA(CA4LA プレスルーム) キャリーケース\37,400/ハント×ジュエルナローズ(ジュエルナローズ新宿サブナード店) 靴￥40,700/CHEMBUR(クルーズ ショールーム)

掲載：美人百花2025年8月号「夏もアンテプリマのミニアトゥーラに夢中！」

撮影/屋山和樹(BIEI)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/宮本茉由 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部