「結局この香水が1番モテる♡」「清楚な女性のイメージ」百花読者2500人が選んだ【香水】ベスト3
以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回は香り部門から【香水】ベスト３を発表します♪【香水】調香で右に出るものなし！デパコスが制覇第1位：JILL STUART「ホワイトフローラルオードトワレ」
「ジルの定番の香り。結局この香水が一番モテる。」（明石真由美さん・28歳）
「清楚な女性のイメージで男女問わず褒められる。」（小川真子さん・26歳）
純白のブーケをまとったようなピュアで甘い香りは万人受け必至。百花レディになりたいならこれ一択。
50mL ￥4,400／ジルスチュアート ビューティ第2位：Her lip to BEAUTY「Eau de Parfum - ROSE BLANCHE -」
「大好きな香りがついに香水に♡」
3種のローズが織りなすエレガントな爽やかさとロマンティックな奥行きにうっとり。
30mL ￥8,500／Her lip to BEAUTY第3位：Flora Notis JILL STUART「フローラノーティス ジルスチュアート フローラルグリーン オードパルファン」
「シーンを選ばない」
ミントやグレープフルーツの爽やかさのなかに花々の甘さが共存。
100mL ￥11,550／フローラノーティス ジルスチュアート
掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」
