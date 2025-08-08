１２日に寄港する英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の同型艦「クイーン・エリザベス」＝２０２１年９月８日午後、横須賀市（資料写真）

防衛省は８日、英空母打撃群のインド太平洋地域への展開を巡り、英海軍空母「プリンス・オブ・ウェールズ」など３隻が１２日に横須賀に寄港すると発表した。同日午前に入港するとみられる。

同打撃群の来日は２度目で、前回は２０２１年９月に同型艦「クイーン・エリザベス」が米海軍横須賀基地（同市）に入港した。

ウェールズは８カ月にわたる同盟国との合同演習のため、４月下旬に英南部ポーツマスを出港。同打撃群は今月４日から海上自衛隊や米海軍、豪州海軍など５カ国と共同訓練を西太平洋で実施。海自護衛艦「かが」や、同基地配備の原子力空母「ジョージ・ワシントン」などが参加し、対潜水艦訓練などを行っている。

横須賀市によると、寄港する３隻のうちウェールズは同基地、英海軍駆逐艦「ドーントレス」とノルウェー海軍フリゲート艦「ロアール・アムンセン」が海自横須賀基地（同市）に入港する。ノルウェー艦艇の来日は初めてという。

その後、ウェールズとアムンセンは東京国際クルーズターミナル（東京都江東区）にも寄港し、９月２日に離日する予定となっている。

防衛省は「我が国の安全保障や日英、日ノルウェー安全保障・防衛協力を一層強化するとの観点から、日本政府として寄港を歓迎する」などとコメントしている。