明星食品は、カップめん「明星 ロカボ NOODLES こってり醤油」「（同）濃厚鶏白湯」「（同）濃厚コク旨豚骨」と、カップ焼そば「（同）コク旨ソース焼そば」のパッケージ変更を実施し、8月中旬ごろから順次出荷する。

「明星 ロカボ NOODLES」は、カップめんは「低糖質（文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」から、中華スタイル即席カップめん非油揚げ 乾（添付調味料等を含むもの）（100g当たり）と比較）＆カロリー200kcal未満なのに、しっかりうまい」を、カップ焼そばは「低糖質（文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」から、中華スタイル即席カップめん油揚げ焼きそば 乾（添付調味料等を含むもの）（100g当たり）と比較）＆カロリー300kcal未満なのに、しっかりうまい」をコンセプトとして昨年3月にリニューアルした。カラダには気をつけたい、でもおいしいものも我慢できない。そんな抑えきれない気持ちに寄り添う商品となっている。



左から：「明星 ロカボ NOODLES こってり醤油」「（同）濃厚鶏白湯」

より多くの人に安心して商品を手に取ってもらえるように、明星食品では管理栄養士の人に「明星 ロカボ NOODLES」の全4品を試食してもらい、ブランド全体に関してアンケートを実施した。その結果、91％の管理栄養士の方が「『明星 ロカボ NOODLES』を、糖質が気になる人の選択肢の1つとして、紹介したい」と回答。今回のリニューアルでは、支持を得ていた品質はそのままに、パッケージに「管理栄養士91％推奨」のアイコンで訴求する。



左から：「明星 ロカボ NOODLES 濃厚コク旨豚骨」、「（同）コク旨ソース焼そば」

なお、評価方法は、管理栄養士におけるアンケート調査（2025年3月）で、アンケート回答者／全国の医療機関378施設（管理栄養士各1名）。質問は、「明星 ロカボNOODLES」を糖質が気になる人の選択肢の1つとして、紹介したいと思うか。結果は、管理栄養士の91％が「はい」と回答。評価商品／明星 ロカボ NOODLES こってり醤油、明星 ロカボNOODLES濃厚鶏白湯、明星 ロカボNOODLES濃厚コク旨豚骨、明星 ロカボNOODLESコク旨ソース焼そばで、調査機関はファンデリー調べとなっている。

この機会にぜひ、「明星 ロカボ NOODLES」シリーズを試してみてほしいとのこと。

［発売日］8月中旬ごろから順次

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp