¹Ã»Ò±à¤Ë¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÉÆÈÆÃ¥æ¥Ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö´û»ë´¶¤¬¡Ä¡×¡¡½Õ²Æ7ÅÙV¡¢ÅÁÀâ¤Î¶¯¹ë¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
´ÆÆÄ¤¬PL³Ø±àOB¤Î¹âÃÎÃæ±û¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡È·ã»÷¡É¤ÇÏÃÂê
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï8Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Îºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂè4Æü¤Î4»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¹âÃÎÃæ±û¤¬¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÂè4»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬¥º¥é¥ê¡£ÅÁÀâ¤Î¶¯¹ë¤Ë»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö´û»ë´¶¤¬¡Ä¡×¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë»÷¤»¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÃÎÃæ±û¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¹»Ì¾¤¬2ÃÊ¤ÇÊÂ¤ÖÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¾åÃÊ¤Ë¡ÖKOCHI¡×¡¢²¼ÃÊ¤Ë²ÖÊ¸»ú¤Ç¡ÖCHUO¡×¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏµÙÉô¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¯¹ë¹»¡¢PL³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤À¡£À¶¸¶ÏÂÇî¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ¤é¿ô¡¹¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ò¥×¥í¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¹âÃÎÃæ±û¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë»³Ìî»Ê´ÆÆÄ¤âÆ±¹â¤ÎOB¤Ç¡¢º£½Õ¤Î½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ôÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¹âÃÎÃæ±û¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ï¡×
¡Ö¹âÃÎÃæ±û¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬PL¤Ã¤Ý²á¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬PL½Ð¿È¤Ê¤Î¤Í¡Ä¡×
¡ÖPL³Ø±à¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤«¤Ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¹¡×
¡Ö¹âÃÎÃæ±û¤¬¥¬¥Á¤ÇPL¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿w¡×
¡ÖÆóÃÊ¥ì¥¿¡¼¤Ï³Î¤«¤ËPL³Ø±àÉ÷¡×
¡Ö¹âÃÎÃæ±û¤ÎPLÉ÷Ì£¤Î¥æ¥Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ê¡×
¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿µ²±¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êPL¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤«¡£¡×
¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë»÷¤»¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¿¡ª¡×
¡Ö¥æ¥Ë¤Ë´û»ë´¶¤¬¡Ä¡×
¡¡PL³Ø±à¤Ï½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ37²ó¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡¢7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£1998Ç¯²Æ¡¢²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï±äÄ¹17²ó¤ËµÚ¤Ö·ãÆ®¤ÎËöÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¡£¡Ö¾¡¤Æ¤Ð²£ÉÍ¤È¤ÎÂÐÀï¡¢ÅÁÀâ¤Î»î¹çºÆ¤Ó¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
