サッカー・イングランド2部QPRが、昨季ベルギー2部ロンメルから期限付きで加入したパリ五輪代表MF斉藤光毅（23）に関し、完全移籍のオファーを出していることが8日、分かった。関係者によると、交渉は大詰めで、残すは金額面でまだ多少の開きがあるロンメルを保有するシティー・フットボール・グループ（CFG）とのクラブ間合意を残すのみという。

鋭いドリブルを駆使するウインガーを巡っては、イングランド2部の他クラブはもちろん、ドイツやオランダのクラブからも関心が寄せられていた。それでも、斉藤は昨季をケガで終えてしまったため、完全復活でQPRに貢献したい思いが強く、何よりクラブへの愛着が湧いているという。

英語を習得するなど環境にも適応しており、今後の日本代表入りとW杯出場を狙う上でも慣れたクラブでプレーできるメリットは大きい。QPRも斉藤の実力を高く評価。QPRサポーターからの人気も絶大な23歳へ、クラブは熱心にオファーしていた。

昨夏はパリ五輪では主力として活躍。さらなる飛躍が期待されるアタッカーに注目が集まっている。

◇斉藤 光毅（さいとう・こうき）2001年（平13）8月10日生まれ、東京都出身の23歳。横浜FCのアカデミー出身で18年、高校2年でトップチームに2種登録。同年7月のJ2岐阜戦で16歳11カ月11日でクラブ史上最年少出場。21年1月にベルギー2部ロンメルへ完全移籍し、22年6月にはオランダ1部スパルタに期限付き移籍。昨季はイングランド2部QPRに期限付き移籍。年代別代表の常連で、19年は飛び級でU―20W杯にも出場。大岩ジャパンにも22年3月の発足時から選出され、同年のドバイ杯では優勝に貢献。昨夏のパリ五輪にも出場した。1メートル70、61キロ。利き足は右。